È già Halloween a Cinecittà World

Brividi protagonisti a Cinecittà World per festeggiare il mese di Halloween, in sicurezza ma con esperienze da paura: il Parco divertimenti del Cinema di Roma si trasforma con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni e ragnatele. I più famosi film dell’orrore prendono vita con 9 nuove attrazioni a tema! “E’ un Halloween per tutti quello che presentiamo quest’anno a Cinecittà World” commenta l’amministratore delegato, Stefano Cigarini “coinvolgente per i bambini, emozionante per gli appassionati di cinema, pauroso per gli amanti del terrore”.

Apre la giornata l’Halloween Show, per rivivere le emozioni del piccolo e grande schermo attraverso personaggi della Casa di Carta, The Walking Dead, Harley Quinn (The suicide Squad), V per Vendetta, seguita dalla Zombie Walk, per fare quattro passi tra i mostri. Ritorna arricchita da 3 nuovi set l’amatissima Horror House, percorso al buio tra le scene più terribili della storia del cinema horror. Da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter: gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici e tra alcune statue da paura arrivate direttamente dai carri del Carnevale di Fano.

Nel CineTour, invece, i set originali del cinema si animano di creature viventi: mummie egiziane risorgono dal set di Cleopatra, Zombie dal Cimitero dei Morti viventi e antichi Romani ritornano in vita tra le colonne del Tempio di Erode. Per i più coraggiosi immancabile un giro sul roller coasterInferno, la montagna russa infernale ambientata tra i gironi dell’inferno di Dante, in occasione dei 700 anni dalla morte. Mai fidarsi di un circo apparentemente tranquillo: al circo Fellini, arriva Clownstrofobia, infestata da personaggi come IT o Joker, dove l’ingresso è libero…ma poi gli ospiti riusciranno ad uscirne? Combattimento con i mostri e avventura garantita nel cinema horror 6D In-cubo, con il film Phobia: nervi saldi perché… vince chi spara per primo!

Si tinge, infine, di tinte hot la visita nel sottomarino U-571: ribattezzato EROTIKA, vietato ai minori. Il sommergibile è popolato da sensuali marinaie e intriganti vampiri che mettono a dura prova i sensi degli ospiti che vi si avventurano. Ma Halloween a Cinecittà World è soprattutto un mese di festa per i più piccoli: nel percorso intitolato il Bosco Stregato i bambini incontreranno personaggi come Grimilde, Malefica, la strega di Biancaneve, il cannibale e la scimmia nascosti nella foresta di Indiana Adventure.

Torna finalmente lo show dal vivo in teatro, dopo mesi di chiusura è tempo di ridere con Trucchi da paura, divertente spettacolo che svela i segreti del cinema horror. Con la riapertura dei luoghi al chiuso riapre anche Giocarena, ilpiù grande playground al coperto d’Italia, dove i bambini possono scatenarsi in 6 piani di puro divertimento, tra scivoli, percorsi avventura e battaglie con i cannoni spara palline. Ottobre non è solo Cinecittà World: continua, infatti, la stagione del nuovo parco a tema sull’antica Roma, Roma World, dove gli ospiti vivono una esperienza da antichi Romani. Quale migliore occasione delle famose ottobrate romane per godersi una giornata all’aria aperta, tra campi e boschi incontaminati, spettacoli di gladiatori e voli dei rapaci, in compagnia degli animali della fattoria? Gran finale per entrambi i parchi il 31 ottobre con la la Notte delle Streghe! Siete pronti per un Halloween da paura?

Ps. E se non avete il green pass, il tampone gratuito ve lo offre…Dracula!

