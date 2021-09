Rihanna bomba sexy a seno nudo non lascia nulla all'immaginazione

29 settembre 2021 a

Rihanna bomba sexy, Roba da infarto. La pop star stavolta appare su Instagram a seno praticamente nudo. A coprire le nudità prosperose solo una mano. Gli shorts in raso glicine sotto, il sopra "vestito" solo da catene. a enfatizzare ancora di più l'immagine sensuale della cantante. Rihanna, in fondo, ama stupire da sempre. Con le chiome tinte di colori fluo, i tagli sempre diversi e, soprattutto, un abbigliamento mai castigato. Minigonne inguinali, spacchi, pizzi in bella vista e décolléte sempre in primo piano. Come in questa ultima immagine che turberà i sonni del popolo maschile.

Perché la sua musica, seppure spesso nelle top ten internazionali, a volte passa in secondo piano davanti all'"involucro". Amante dei red carpet (non ne perde uno) super ospite dovunque, la pop star conquista i flash più di tutte le altre con i suoi look stravaganti. Impossibile che passi inosservata.

