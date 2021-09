Un nuovo tipo di commercio: le piattaforme per la vendita on line

Maria Monsè 29 settembre 2021 a

Le restrizioni e il distanziamento sociale messi in atto per contenere la pandemia di coronavirus hanno costretto le aziende di tutto il mondo a ripensare la loro value proposition. I marketer hanno dovuto reinventare rapidamente le loro strategie per tenere il passo e continuare a fare business in una situazione di incertezza. Hanno fatto affidamento a nuovi metodi, principi e modi di lavorare che rimarranno negli anni a venire.

Nonostante la riapertura e la ripresa degli acquisti in negozio, la vendita online si consolida settimana dopo settimana. Il 49% dei consumatori italiani ha dichiarato di acquistare online la maggior parte degli articoli o prodotti di cui hanno bisogno in questo momento1 e il trend è in continua crescita. Per questo motivo abbiamo chiesto al dott Francesco D’Elicio direttore e fondatore di Web Informatica Sagl, una nota Società specializzata in questo settore digitale, con sede in Svizzera, di capire in maniera più approfondita il perché di questo fenomeno sempre più in espansione. E quali vantaggi offre web informatica A chi vuole entrare in questo nuovo tipo di commercio: la nostra società offre una consulenza e a 360° noi forniamo i mezzi e la strategia più vantaggiosa per aprire un negozio on line ,avviarlo e farlo conoscere con le strategie di marketing digitali, il primo step con il cliente e spiegare come funzionano le piattaforme quali sono i costi fissi e eventuali costi extra, alcuni consigli principali per mantenere la clientela acquisita alcuni consigli sul metodo di spedizione della merce in breve tempo, il prezzo vantaggioso e un ottimo customer care disponibile che risolva in breve tempo le richieste del cliente via mail, chat o telefonicamente.

Molti negozi si affidano al dropshipping, niente più spese iniziali per l'inventario. Niente più logistica e spedizioni. Con il dropshipping, i prodotti vengono inviati ai clienti direttamente dal fornitore. Quindi si evita tutto quello che riguarda la logistica.

SI crea una piattaforma web ad esempio che vende cover di smart phone, il cliente acquista il prodotto e paga on line, la piattaforma manderà in automatico una mail al fornitore magazzino che spedirà la merce con la confezione personalizzata con il logo e dati del negozio on line.

In qualsiasi di queste opzioni il negozio on line a differenza di un negozio fisicamente esistente sfrutta i vantaggi che Quindi non è più importante la posizione di un negozio in centro o su una via di forte passaggio, il web è una grande autostrada dove milioni di utenti posso passare davanti alla vostra vetrina al vostro negozio on line aperto 24 ore su 24... quindi un forte risparmio di spese in generale, di tasse. A oggi le piattaforme per la vendita on line sono molte come le strategie di vendita, come per esempio la vendita suoi social anche se bisogna sempre avere un sito web.

