Damiano dei Maneskin torna con la sua Giorgia. Ecco cosa fanno insieme

29 settembre 2021 a

a

a

A cena fuori come una coppia qualunque. A vederlo così, il frontman dei Maneskin, quasi non si crede che possa avere una vita normale come tutti i suoi coetanei. Damiano, invece, abbandonati i corsetti, le piume, le paillettes, il trucco pesante e le provocazioni, veste i panni del fidanzato-tipo. Giorgia Soleri, la modella di intimo e influencer, che per amore si è trasferita a Roma, finalmente ha potuto trascorrere un po' di tempo con il suo compagno più famoso. La coppia, pur lontana per moltissimo tempo , da quando i Maneskin hanno vinto Sanremo e poi l'Euro Festival, sembra non conoscere crisi.

Video su questo argomento Maneskin, Damiano canta a cappella e i fan impazziscono

L'amore e l'affiatamento sembrano più forti delle distanze. Damiano, infatti, ha trascorso tutta l'estate in tour attraverso l.'Europa. E Giorgia ne ha "approfittato" per sottoporsi a un intervento chirurgico (le cui fasi pre e post operazione ha raccontato nelle Stories del suo profilo Instagram) per risolvere importanti problemi cronici ginecologici. Ma ora sembra vada meglio, Giorgia ha ripreso la sua vita e la convalescenza è superata. Ora è il momento di recuperare il tempo perduto e di godersi il più possibile la coppia. Impegni lavorativi reciproci permettendo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.