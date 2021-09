Arriva l'annuncio di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: nozze dietro l'angolo?

Francesco Fredella 22 settembre 2021 a

Il futuro è dietro l'angolo. E riserva belle sorprese. Adesso Pierparolo Pretelli e Giulia Salemi sono pronti a fare il grande passo, la convivenza. Manca davvero poco. L'ex gieffino vip, che tra l'altro è uno dei concorrenti di Tale quale show, svela tutto in una lunga intervista a Trends&Celebrities su RTL102.5 News. E dice: "Ci vediamo una volta alla settimana, soprattutto il week-end. Stiamo valutando anche per la fase successiva, ovvero andare a convivere. Dobbiamo trovare prima di tutto, però, la città: Roma o Milano. Dobbiamo capire un attimo la cosa migliore da fare, anche perché io ho mio figlio nella Capitale”, dice Pretelli. Che ha le idee chiarissime e potrebbe presto fare il grande passo. Non dimentichiamo, tra l'altro, che la Salemi di recente ha afferrato recentemente il bouquet a un matrimonio. Quindi, stando a quanto dice la tradizione, avrebbe dodici mesi di tempo per il sì. Ma lui frena: “Step by step. Certo che lei si è proprio lanciata come neanche Buffon ai tempi d’oro avrebbe fatto…”. Una battuta che fa il giro della Rete in poco tempo.

Showman, ballerino, ex velino, imitatore e cantante: Pierpaolo Pretelli, una delle rivelazioni del mondo della tv, è tutto questo. Lo sanno bene i suoi fan che hanno mandato in tendenza la sua ultima canzone, scritta a 4 mani con Shade e che s'intitola "L'estate più calda". "La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo. Questa canzone vorrei che ci riportasse a fare quelle cose più semplici, che fino a poco fa erano la normalità: alzare il volume, farci ballare e divertire. Vicini", aveva raccontato Pretelli al suo debutto musicale.

