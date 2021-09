Grave lutto sconvolge il Grande fratello. "Resterai per sempre nei nostri cuori", l'annuncio più triste

21 settembre 2021 a

a

a

Lutto per la produzione del Grande Fratello. Una notizia dolorosa ha colpito il reality show in onda in questi giorni su Canale 5 con l'edizione Gf Vip. "Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori", si legge nell'account Twitter ufficiale del programma Mediaset che posta la foto del collaboratore scomparso con il messaggio: "Ciao Luca". Numerosi i messaggi di cordoglio postati dagli utenti a commento del tweet del Gf.

Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori ❤️ pic.twitter.com/2P5tbMmdJq — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.