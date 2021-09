Elezioni Roma, alla Lumsa il confronto tra i candidati sindaco: focus per una Capitale sostenibile

13 settembre 2021 a

Quali azioni per ridurre le diseguaglianze e affrontare le criticità dei servizi pubblici, della scarsa fruibilità degli spazi verdi, la questione dei rifiuti e l’incentivazione delle energie rinnovabili? Se ne parlerà con i candidati Sindaco di Roma Capitale: sono invitati Virginia Raggi, Paolo Berdini, Andrea Bernaudo, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Enrico Michett. Al centro del dibattito di UCID Roma Focus “Roma Capitale sostenibile” l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile in particolare i tre obiettivi che riguardano tre specifici goal: “Verde urbano fruibile”; “Ridurre le diseguaglianze” e “Incentivare le energie rinnovabili. UCID Roma - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti - si è impegnata in una presa di ruolo e responsabilità nel policy making, al fine di tutelare i diritti dei cittadini, curare il bene comune e sostenere i soggetti in condizioni di debolezza, attraverso un approfondimento incentrato sulle criticità oggettivamente riscontrate per la città di Roma dagli Indicatori compositi FEEM -SDgs City Index. La sessione di rinnovamento dell’amministrazione cittadina e di rilancio dell’agenda urbana, sociale ed ambientale rappresenta un’occasione di confronto per UCID .

Oggi, lunedì 13 settembre presso l’Università LUMSA sono stati invitati i candidati, Virginia Raggi, Paolo Berdini, Andrea Bernaudo, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Enrico Michetti per una riflessione su come i rispettivi programmi intendano porre al centro gli aspetti della difesa del bene comune e partecipazione sociale attiva per un efficientamento degli interventi istituzionali e di sussidarietà circolare. In particolare quali azioni future si intendono intraprendere per porre rimedio alle gravi diseguaglianze sociali e le criticità dei servizi pubblici , la scarsa fruibilità degli spazi verdi pubblici, l’annosa questione dei rifiuti e come incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili. Proposte e riflessioni che coincidono con l’invito rivolto ai cattolici associati da parte dell’Insegnamento Sociale della Chiesa a offrire ed a fornire collaborazione alle istituzioni civiche per la realizzazione del bene pubblico e condivise con le Associazioni che si riconoscono in tali principi. Ad introdurre l’incontro saranno Francesco Bonini, Rettore Università LUMSA e Giorgio Gulienetti, Presidente UCID Roma.

