Torna il seminario Contemporary Humanism dell'Università LUMSA

03 settembre 2021 a

a

a

Da Lunedì 6 a venerdì 10 settembre si terrà il seminario annuale del Dottorato internazionale Contemporary Humanism dell’Università LUMSA (www.contemporaryhumanism.net).

In questa edizione, oltre alle consuete relazioni dei dottorandi sullo stato di avanzamento delle loro ricerche, sono in programma cinque conferenze, una ogni giorno alle ore 13, durante le quali i relatori provenienti dalle cinque università internazionali partner del Dottorato, si confronteranno sul tema che da il titolo al seminario: “Fraternità. L’amicizia sociale ai tempi del distanziamento sociale”

“La sfida è quella di provare a pensare al significato di fraternità e amicizia sociale al tempo del Covid” spiega Stefano Biancu Professore Associato di Filosofia morale e vice coordinatore del Dottorato internazionale Contemporary Humanism dell’Università LUMSA “In un momento in cui l’esperienza pandemica ha messo in discussione tutte le forme consuete di cittadinanza, diventa particolarmente importante ripensare a quello che papa Francesco indica nell’enciclica Fratelli Tutti, come il nuovo paradigma per una ricostruzione della cittadinanza a livello globale, basata sulla fraternità e l’amicizia sociale”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.