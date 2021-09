Il Garante della Privacy abbatte il drone di Zingaretti: bufera per il tentativo di spionaggio

03 settembre 2021 a

Zingaretti vuole spiarvi con il drone sulla spiaggia ma non ha fatto i calcoli giusti col meteo e... con il Garante della Privacy. L'Autorithy ha infatti acceso un faro nei confronti di iniziative che prevedono con troppa facilità l’utilizzo dei droni. «Il ricorso sempre più frequente e per le finalità più diverse a questi strumenti - si legge in un comunicato dell’autorità - potrebbe risultare lesivo della riservatezza delle persone riprese». Il Garante ha quindi aperto tre istruttorie.

Dopo le prime due segnalazioni ricevute da Bari, dove il Comune vorrebbe utilizzare droni per monitorare gli assembramenti, e da Roma riguardo l'iniziativa della Polizia Locale che si prepara ad attivare 9 piccoli droni per il monitoraggio ed il controllo del territorio cittadino, oggi è stata aperta una terza istruttoria relativa al caso di Ostia segnalato da Il Tempo.

Attenti, Zingaretti vi spia con il drone! Ma la nuvola di Fantozzi lo mette a terra

È stata inviata una richiesta di informazioni alla Azienda Usl Roma 3 per verificare il corretto trattamento dei dati personali, anche di tipo sanitario, nell’ambito dell'iniziativa in programma il 4 e il 5 settembre sulle spiagge di Ostia. L’azienda sanitaria mediante un drone intenderebbe rilevare la temperatura corporea a tutte le persone presenti in spiaggia. Considerata la delicatezza dei trattamenti di dati personali che si intendono effettuare, in assenza di una chiara base giuridica che li possa legittimare, il Garante ha chiesto all’azienda di fornire una serie di chiarimenti.

Entro 7 giorni l’azienda dovrà specificare, tra l’altro, chi sia il titolare del trattamento dei dati delle persone sottoposte alla rilevazione della temperatura corporea, i motivi della rilevazione, l’affidabilità degli strumenti utilizzati, le conseguenze previste per chi risultasse avere una temperatura superiore a quella fisiologica, quali informazioni saranno rese agli interessati e come verranno fornite.

