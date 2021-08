Caravaggio e "L'ultimo approdo" sino a fine mese: prorogata la mostra di Ladispoli

23 agosto 2021 a

L'evento artistico dell'anno a Ladispoli è la mostra pittorica «L'Ultimo Approdo», dedicata al Caravaggio, che visse la parte finale della sua rocambolesca vitasulle sponde del nostro mare a Palo, l'odierna Ladispoli. A cominciare dal compianto prof. Pacelli (che pone) alla luce documenti originali ritrovati negli archivi Vaticani), gli storici hanno unanimemente riconosciuto che l'ultimo approdo del Caravaggio fu a Palo, tesi divulgata anche da Alberto Angela nel programma di RAI 1 «Stanotte con Caravaggio» e riconosciuta veritiera da illustri personaggi del mondo dell'Arte come Vittorio Sgarbi. Fanno parte della mostra, prorogata sino a fine mese (presso il Centro di Arte e Cultura in via Settevene Palo a Ladispoli), oltre quaranta quadri del Maestro Guido Venanzoni, in parte copie d'autore e in parte originali che ripercorrono i momenti salienti della vita del genio lombardo, più alcune copie degli allievi del Venanzoni.

