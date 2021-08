Vittoria Lucia Ferragni, missione sveglia impossibile: la tata non sa più come fare

Giada Oricchio 20 agosto 2021 a

Agosto dolce dormire: Vittoria Lucia Ferragni come Pisolo e la tata filma tutto. La bellissima secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni stava dormendo beata quando la baby sitter ha iniziato la fase del risveglio, ma qualcosa è andato storto: la paciosa Vittoria ha aperto a stento le palpebre, le ha richiuse e poi di nuovo così per tre volte fino a sciogliersi in un appagato sorriso da sonno ristoratore. A nulla è valso il “richiamo” della nanny: “Amore ti devi svegliare… Vitto sono più di dieci minuti che ti sto svegliando… amore…”. Niente. La sorellina di Leone l’ha guardata, le ha rivolto un altro tenero sguardo e l’ha ignorata tornando ai suoi sogni. I "Ferragnez" sono in vacanza in Sardegna dove hanno affittato una delle più belle ville della Costa Smeralda. Tra i loro ospiti anche Achille Lauro che per la sera di Ferragosto, su incitamento della stessa Chiara, ha scoccato un bel bacio in bocca a Fedez.

