Gianni Mendes ft. Get Far Fargetta: "Te Amaré (Remix) ", ecco la nuova hit dell'estate!

Un connubio perfetto di canto, danza e chitarra, di questo e molto altro ancora si compone il nuovo remix di Te Amarè, brano dell’artista Gianni Mendes Toniutti, disponibile su tutte le piattaforme e nei migliori digital stores e che adesso vede la partecipazione dell’emblematico dj Mario Fargetta.

«Ho lanciato Te Amarè lo scorso anno – ha raccontato il cantante italo-brasiliano - e nonostante il momento particolare e il Covid, la canzone è andata molto bene! Abbiamo anche avuto più di 700.000 views, prima in classifica tra gli artisti indipendenti in una sola settimana, ma non è stata sfruttata adeguatamente e ho pensato a un remix per creare un mood diverso, più allegro». E così, è nata l’idea di collaborare col dj e avvocato di dama internazionale. Stando alle sue parole, inoltre, Mendes non si sarebbe rivolto a lui solamente in virtù della popolarità di questi sia in Italia che all’estero. Anzi, sono state proprio la passione e la professionalità di Fargetta ad attirare la sua attenzione.

Lo scopo, a detta di Mendes, è quello di voler far divertire e ballare il proprio pubblico, regalargli qualche minuto di sana spensieratezza dopo un’annata difficile e incredibilmente particolare. Il pezzo originale, sempre all’insegna dei ritmi caraibici e latini, era dedicato ad una ex ragazza dell’interprete, ma ora le cose sono un po’ cambiate. «Sia in USA, sia in Italia che in Sud America è piaciuta tantissimo – rivela - ed io tifo perché diventi il nuovo tormentone dell’estate!».



Il remix è una versione dance della traccia madre, ma siamo certi che non deluderà le aspettative del pubblico e che terrà compagnia agli ascoltatori per tutta la durata della bella stagione!

