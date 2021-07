Carlo Gasperoni: ecco come 'Vivere belli e felici a tutte le età'

Maria Monsè 25 luglio 2021 a

Il Prof. Gasperoni, noto Chirurgo Plastico con all’attivo 15.000 interventi eseguiti in carriera, presenta il suo primo libro: “Vivere belli e felici a tutte le età”.

Si è tenuta nella splendida location del Grand Hotel “Il Parco dei Principi” di Roma, l’evento di presentazione della prima opera letteraria del Prof. Carlo Gasperoni, noto Chirurgo Plastico, detentore del primato dei 15.000 interventi eseguiti in carriera.

“Vivere belli e felici a tutte le età”, è questo il titolo del Saggio Monografico scritto durante il lockdown del 2020, momento di quiete professionale del professore per poter realizzare un altro sogno nel cassetto: scrivere un libro che potesse offrire strumenti al lettore con i quali prendere decisioni consapevoli al fine di intraprendere con serenità un viaggio verso una nuova vita più felice ed appagante e come individuare un bravo e coscienzioso Specialista, al fine di non incorrere in gravi errori di valutazione.

Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, l’evento è stato magistralmente moderato da Vira Carbone, conduttrice RAI, alla quale è stata affiancata la Dott.ssa Simona Abate, Psicologa e Psicoterapeuta, alla straordinaria presenza di Valeria Fabrizi, apprezzatissima attrice e Luisa Ranieri, conduttrice televisiva ed attrice.

150 pagine ricche di aneddoti professionali del Prof. Gasperoni, ricordi e memorie di vita, il libro spiega le motivazioni che spingono le persone a cercare di migliorare il proprio aspetto estetico, dove agire tecnicamente, mettendo il lettore in grado di prendere decisioni coscienti per il proprio intervento di Chirurgia Estetica. L’opera è stata edita da Armando Curcio Editore .

