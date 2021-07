Un database per gli infortuni dei calciatori, Galliani Jr investe nella startup Noisefeed Injuries

22 luglio 2021 a

Noisefeed S.r.l. annuncia di aver siglato un accordo secondo il quale Gianluca Galliani, figlio dell'ex Ad del Milan Adriano ora al Monza, entra nel capitale sociale e nel CDA per sviluppare il business sul mercato nazionale e internazionale. L’imprenditore milanese, Gianluca Galliani, che entra a far parte della famiglia della startup chiavarese fondata dall’imprenditore Nicolò Cavallo.

La piattaforma di Big Dat contiene il più grande database tematico di tutti gli infortuni dei calciatori professionisti, utile a supportare le scelte in chiave mercato e aiuto allo sviluppo della carriera dell’atleta grazie allo studio dell’integrità fisica e alla conoscenza del suo storico infortuni. Rivolta ai proprietari dei club, direttori sportivi, dipartimenti di scouting, staff medici e atletici, federazioni, istituzioni ed agenzie di intermediazione per ottimizzare i criteri di analisi, valutazione e scelta. Con sede a Chiavari, presso l’incubatore Wylab della famiglia Gozzi, l’azienda da lavoro a più di 22 persone e annovera tra i propri clienti importanti club e federazioni in Italia, Europa e America.

