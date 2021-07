Lexus Padel Vip Cup, Totti e Tinti coronati sul podio della finale

21 luglio 2021 a

Le coppie di giocatori amatoriali vincitrici delle selezioni del torneo nazionale, hanno sfidato, nello scenario mozzafiato della natura selvaggia e unica dell’insenatura di Poltu Quatu, i vip appassionati di Padel, in primis Francesco Totti, ambassador dell’evento, al quale si sono uniti Giampiero Maini, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, PierLuigi Pardo, Vincent Candela, Christian Panucci, Antonio Cabrini, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Tommaso Locatelli, Jimmy Ghione, gli atleti della nazionale di Padel e a gran sorpresa Chiara Pappacena, numero uno della nazionale femminile di Padel e Roberta Vinci ex tennista e campionessa italiana. Tra gli ospiti anche Ilary Blasi e Nicola Savino che stanno trascorrendo piacevoli giorni di vacanza in famiglia e autorità del mondo Padel come Luigi Carraro, Presidente della FIP, Federazione Internazionale Padel, l’organismo mondiale alla guida di questa disciplina in crescita dirompente, di recente ufficialmente inserita nei Giochi Olimpici Europei di giugno 2023.

Francesco Totti e Alessandro Tinti hanno sconfitto in semifinale la coppia Locatelli-Cattaneo e lottato per un'avvincente finale contro Candela-Palmieri con il punteggio di 6-4, 4-6 e 10-8 al tie break del terzo set. A seguire è stata disputata la finalissima tra i vincitori del Master TPRA e la coppia Totti-Candela che con la formula di 1 set a 6 game è salita sul podio con un punteggio 6-3.

Grandi i momenti di puro divertimento, spettacolo e condivisione della missione di solidarietà a sostegno della Onlus WeWorld, che da oltre 50 anni è impegnata a far riconoscere e rispettare i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare di donne, bambini e bambine. Madrina del torneo Giulia Elettra Gorietti, Ambassador WeWorld, presente alla cerimonia di premiazione e alla Nieddittas Charity Dinner di sabato 10 luglio insieme a Stefano Spiziali, Responsabile Programmi Italia di WeWorld e Maurizio Perinetti Direttore Lexus Italia, dove ha condotto l’asta benefica con i disegni dei bambini che frequentano lo Spazio Donna di Roma e ha promosso l’iniziativa on line su charitystar da lunedì 12 luglio, che ha messo in palio le magliette indossate e autografate dai vip del Lexus Padel VIP Cup insieme a un’attività di crowdfounding.

