Oroscopo, la settimana di Ariete e Toro. Gode il Leone tra le grosse novità per Bilancia e Sagittario

L’oroscopo dal 12 al 18 luglio 2021. L’astroblogger Simon&TheStars legge le stelle e vede un periodo positivo per Ariete e Toro, settimana favorevole per il Leone e novità interessanti per Bilancia e Sagittario venerdì 16 luglio (oroscopo completo su www.simonanthestars.it).

ARIETE. Hai tanta voglia di fare e di recuperare terreno sul lavoro. Le opportunità di rivalsa ci sono. L’importante è non farsi scoraggiare da alcune piccole difficoltà disseminate dai transiti non favorevoli del Sole e di Mercurio. Chi la dura la vince, e questo è proprio il momento per insistere. Chi vuole realizzare un progetto o investire, deve valutare un solido piano di rientro. Importanti “confronti” di lavoro o test ti aspettano intorno a venerdì 16: hai tutte le carte in regola per farcela!

TORO. Con Mercurio di nuovo a favore, inizia un periodo che può essere davvero positivo per il lavoro. I liberi professionisti si rimettono in moto grazie a chiamate, clienti, situazioni che possono comunque rivitalizzare la sfera economica. Quasi certamente per i “grandi progetti” o le “grandi rivoluzioni” si dovrà attendere la fine dell’estate. Un po’ di tensione, soprattutto a inizio settimana, qualcosa inizia a muoversi nella direzione giusta già intorno a mercoledì 14. Evitate le polemiche.

GEMELLI. In questi giorni qualcuno potrebbe aver bisogno di sbrogliare alcune questioni legate ai soldi. Giornate come quelle da martedì 13 a giovedì 15 sono le più “movimentate” per affrontare queste problematiche, ma proprio per questo forse anche le più risolutive. Qualsiasi affare professionale tu stia portando avanti, ti consiglio di farlo con chiarezza, tenendo una linea strategica precisa. Venerdì 16 una bella Luna farà girare meglio le cose e aiuterà a trovare valide soluzioni.

CANCRO. A questo punto, è importante saper cambiare. Per scelta o destino, per divergenze con l’ambiente circostanze o decisioni personali, molte situazioni prenderanno una piega diversa rispetto alla scia del passato. Ci sono novità che ti attendono a partire dall’autunno e ancor più dall’inizio del prossimo anno quando Giove tornerà stabilmente a favore. La prima parte della settimana (in particolare lunedì 12) per certi versi è ancora “dura”, qualcuno potrebbe mettere alla prova le tue capacità o lo farai tu stesso.

LEONE. È un cielo dinamico per il lavoro, che in certi casi sta portando occasioni di “spostamento” (di città, ma anche di ruolo), o cambiamenti imprevisti. Ad inizio settimana potresti ricevere un’offerta che a questo punto va valutata attentamente e senza fretta. In questo momento devi capire cos’è meglio per te, anche se ciò comporta una piccola mediazione. In generale, qualcuno sta scaldando i motori di una novità che potrebbe diventare concreta a fine mese (se non addirittura ad agosto). Un’altra giornata positiva su cui puntare è quella di venerdì 16.

VERGINE. Stai entrando in una fase che permette di trovare soluzioni e mettere in cantiere nuovi progetti per la prossima stagione. Che si tratti di revisionare certi aspetti e/o di cambiare completamente direzione, l’importante è affermare con fermezza le tue ragioni. Questo permetterà a te e ai tuoi affari di scorrere più agevolmente. Se stai attendendo la firma di un contratto o la conferma di un rinnovo, così come se devi sancire un tuo diritto, cerca di farlo nelle giornate da martedì 13 a giovedì 15 quando la Luna è nel segno. A settembre tutto scorrerà per il meglio.

BILANCIA. Ci vuole tempo ma direi che la tua fase di recupero parte proprio da qui! Da certe novità, desideri o programmi che puoi impostare ora in vista dell’autunno. È fondamentale dunque cercare un po’ di comprensione da parte di chi ti apprezza e conosce il tuo potenziale. Forse qualcuno nel campo delle collaborazioni e delle amicizie possa tenderti una mano, anche sostenendoti nella realizzazione di certe iniziative. Interessante la giornata di venerdì 16, quando la Luna è nel segno. Se hai bisogno di esprimere le tue necessità, le tue richieste sul lavoro non ti tirare indietro, perché questo è il momento ideale per farlo.

SCORPIONE. La recente Luna Nuova in buon aspetto al tuo segno, così come l’arrivo di Mercurio a favore, possono creare i giusti presupposti per un miglioramento importante. Accettare dei compromessi, al momento, permette di dare continuità al lavoro. Se però punti ad una grande “svolta”, allora devi aspettare l’autunno. Nel frattempo la settimana parte un po’ agitata: lunedì 12 infatti, con la Luna contraria, è possibile vivere alcune tensioni con i propri referenti. In recupero invece da mercoledì 14.

SAGITTARIO. È importante cambiare mood, vedere con maggiore ottimismo il futuro del lavoro e la vita in generale. Da fine mese il Sole e Mercurio torneranno in buon aspetto, e questo è già un punto a favore. Ma ancor prima sarà Giove a tornare positivo e a sbloccare il flusso degli affari. Seppur faticose, le giornate intorno a mercoledì 14 possono essere utili per fare chiarezza su una situazione di lavoro. Novità interessanti intorno a venerdì 16.

CAPRICORNO. Questo è un periodo importante per il lavoro, perché in qualche modo ti sta aprendo gli occhi su alcune situazioni che a questo punto andrebbero “revisionate”. Per il momento, osserva senza fare passi azzardati. Se le giornate da martedì 13 a giovedì 15 portano buone intuizioni o comunque permettono di procedere senza intoppi, è intorno a venerdì 16 che puoi vivere qualche disagio in più. Prendi tempo: qualcosa può sbloccarsi dalla prossima settimana.

ACQUARIO. Ci sono cambiamenti sul fronte professionale che ormai sono inevitabili. Alcune decisioni vanno ponderate soprattutto a inizio settimana, il momento più faticoso di questo periodo. Anche alcune novità, trattative o occasioni del periodo richiedono mediazione, forse l’entusiasmo iniziale verso qualcosa di nuovo potrebbe essere stemperato dall’offerta economica. Decisamente migliore la seconda parte della settimana, con una giornata di venerdì 16 che aiuta a schiarirsi le idee.

PESCI. Bentornato, movimento! Il nuovo transito di Mercurio, in trigono col tuo segno, permette di dare una spinta ai tuoi affari, soprattutto di rimettere in moto certe iniziative, progetti o trattative finora in stand-by. E’ tempo dunque di riprendere in mano tutto ciò che vuoi realizzare, perché ora puoi. Le giornate di martedì 13 e mercoledì 14 sono utili per aprire confronti importanti, chiedere qualcosa di più, candidarsi in un ruolo o proporre un progetto. Ultimi giorni con Giove in casa: spingiamo al massimo!

