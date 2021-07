Virginia Saba e la foto estrema, la fidanzata di Luigi Di Maio in fuga dall'Isis

11 luglio 2021 a

Daesh torna a minacciare l'Italia. Nel mirino degli jihadisti c'è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che il 28 giugno ha co-presideuto, insieme al segretario di Stato Usa Antony Blinken, la riunione ministeriale della Coalizione anti-Daesh, tenutasi per la prima volta a Roma, in presenza. "Non saranno le minacce a fermare l'azione dell'Italia nella lotta al terrorismo. E lo stiamo dimostrando con i fatti", ha risposto Di Maio in un post su Facebook, sottolineando come la riunione dell'anti-Daesh "è stata importante per rinnovare questo preciso impegno e rafforzare il ruolo dell'Italia". La priorità per il ministro resta la "sicurezza degli italiani". "Stiamo lavorando con grande determinazione" per "fermare i flussi migratori irregolari e bloccare i trafficanti di esseri umani", ha spiegato Di Maio, sottolineando che "stabilizzare la Siria, l'Iraq e il Sahel significa fermare all'origine, in stretta cooperazione con i nostri alleati e i governi interessati, il fenomeno terroristico". "Il nostro è un grande Paese, forte e coeso, e la vicinanza che mi avete dimostrato oggi ne è l'ennesima testimonianza", ha aggiunto il ministro a cui è arrivata piena solidarietà da tutto il mondo politico. Sui social è "intervenuta" anche Virginia Saba, o meglio, si è palesata su Instagram in bikini con la foto al mare, mentre prende il largo seduta su una tavola da surf. E la domanda è sorta spontanea: la fidanzata del ministro Luigi Di Maio in fuga dall'Isis?

