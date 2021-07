Tv e animali. Arriva "Una nuova vita" vip e pet insieme alla CRI

09 luglio 2021 a

Dietro la vita di ognuno il destino è pronto ad intervenire e stravolgere spesso l'esistenza, nel bene e nel male. Ci sono fatti che cambiano il corso di ogni storia economica. A volte è il turno della felicità ed altre della tristezza. Arriva sul canale Mediaset La 5 il format tv “Una nuova vita” che raccoglie attraverso la voce di alcuni protagonisti curiosità, ricordi, fatti di cronaca specchio del nostro paese.

In un salotto virtuale i due conduttori, i bravissimi Crisula Stafida e Claudio Guerrini, dall’ 11 luglio terranno compagnia ai telespettatori ogni domenica, dalle 17.30 e per 6 puntate, attraverso un viaggio fatto di emozioni. Dalla scomparsa di Alberto Castagna ricordata da Emanuela Folliero e Marco Balestri alla grandezza di Federico Fellini raccontata da Sandra Milo, fino al triste fenomeno degli abbandoni ​ illustrato da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che hanno tratto in salvo tanti cani abbandonati sulla strada. ​ Il coraggio della ripartenza dopo il Covid19 che ha riguardato tutto il paese viene raccontato anche da Fiordaliso, Ivana Spagna, Lory del Santo, le Donatella, Antonio Zequila e Arianna David. Per alcuni dei personaggi i pilastri con cui condividere il quotidiano, oltre ai familiari, sono gli animali del cuore...compagni insostituibili anche durante la pandemia.

A testimoniarlo pure i volontari della Croce Rossa Italiana Area Metropolitana di Roma Capitale sezione Unità Cinofile, presenti per evidenziare l’impegno nelle numerose attività di soccorso nelle quali hanno tratto in salvo vite scavando materialmente, in caso di eventi drammatici, ma soprattutto aiutato il cuore di molti con una mano nella zampa.

