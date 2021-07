TimVision svela le offerte per vedere il meglio del calcio e dell'intrattenimento in streaming

01 luglio 2021 a

Prende il via l’offerta di TimVision per vedere il meglio del calcio nazionale e internazionale insieme ai migliori contenuti di cinema e intrattenimento. A partire da oggi e fino al 28 luglio sarà possibile sottoscrivere, a condizioni particolarmente vantaggiose, le offerte che comprendono i contenuti di TimVision e quelli di DAZN, Disney+, Mediaset Infinity e Netflix.

Si va dall’offerta in promozione a 19,99€ al mese, che per 12 mesi consente l’accesso a tutti i contenuti d’intrattenimento di TimVision, DAZN, Mediaset Infinity oltre al TimVision Box, al pacchetto completo TimVision Gold a 34,99€ al mese con Disney+ e Netflix. Dopo il 28 luglio il prezzo di listino dell’offerta TimVision, DAZN e Mediaset Infinity sarà 29,99€ al mese, mentre per il pacchetto completo sarà di 44,99€ al mese.

L’OFFERTA "TIMVISION CALCIO E SPORT" E LA PROMOZIONE "SALTA L’ESTATE"

TIM lancia l’offerta ‘TIMVISION Calcio e Sport’ che comprende, in un unico pacchetto, DAZN con tutta la Serie A TIM (a cui si aggiungono la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni, la Serie B, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP e tanti altri contenuti sportivi), Mediaset Infinity con 104 match di UEFA Champions League a stagione a cui si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5, insieme ad un ricco catalogo di intrattenimento con i migliori contenuti - film, serie TV, programmi d’intrattenimento e produzioni originali – disponibili nel catalogo TimVision e su Mediaset Infinity.

A questo si aggiunge l’intero catalogo discovery+ ed Eurosport, che proporrà i Giochi Olimpici Tokyo 2020 con circa 3.000 ore in diretta, i grandi eventi del ciclismo (i tre Grandi Giri, con Vuelta esclusiva e le Classiche), il grande tennis (tre tornei del grande Slam), il basket (la Serie A), il golf con le esclusive del PGA Tour e European Tour, tutti gli sport invernali, i motori (con l’accordo da poco rinnovato per 24 ore di Le Mans) e molto altro.

Grazie alla promozione ‘Salta l’estate’, attivabile entro il 28 luglio, l’offerta ‘TimVision Calcio e Sport’ avrà un prezzo di lancio di soli 19,99€ al mese per 12 mesi e il cliente comincerà a pagare dal 1° settembre.

Scegliendo anche Disney+ con la promozione ‘Salta l’estate’ si potranno vedere da subito tutti i contenuti Disney+ iniziando a pagare 24,99€ al mese a partire dal 1° settembre, 29,99€ con Netflix o 34,99€ per il TimVision Gold. L’offerta è prenotabile da oggi per tutti i clienti di linea fissa e dal 15 luglio per i mobili; i clienti degli altri operatori interessati all’offerta potranno recarsi presso i punti vendita TIM.

Per chi sottoscriverà l’offerta ‘TimVision Calcio e Sport’ dopo il 28 luglio il costo sarà di 29,99€ al mese con domiciliazione in bolletta. Il costo del pacchetto con Disney+ sarà 34,99€, con Netflix 39,99€ e il pacchetto completo 44,99€/mese. Tutte le offerte prevedono un costo di attivazione di 9,99€

IL TIMVISION BOX PER VIVERE LA MIGLIORE ESPERIENZA

Ma non finisce qui. Elemento distintivo dell’offerta è il TimVision Box che verrà incluso in comodato d’uso gratuito in tutte le offerte, per vivere la migliore esperienza di visione. Il nuovo set-top-box è un dispositivo all’avanguardia per le caratteristiche tecniche (come ad esempio Android TV 10, connettività WiFi 6 e la nuova tecnologia digitale terrestre DVB-T2) e le funzionalità che garantiscono uno streaming fluido e di alta qualità: grazie ad un unico telecomando sarà possibile fruire di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma.

Il TimVision Box consente ai clienti di accedere facilmente da un’unica vetrina ai canali del digitale terrestre, ai contenuti TimVision ed a tutti quelli dei partner come DAZN, Disney+, Netflix, Mediaset Infinity e, inoltre, di scaricare liberamente qualsiasi app Android TV presente sul Google Play Store. Dalla homepage i clienti hanno evidenza dei contenuti e dei partner, delle novità in uscita, suggerimenti e raccomandazioni, oltre a un accesso immediato ai programmi in base agli orari di messa in onda.

La ricerca dei contenuti avviene in maniera semplice ed immediata anche tramite un’interazione vocale che consente di ricercare i risultati su tutte le App Android Tv installate, insieme ad altre informazioni disponibili.

Inoltre, gli spettatori che scelgono la connessione in ultrabroadband di TIM con il modem TIM HUB+ e il ‘WiFi Serie A TIM’ potranno vivere la migliore esperienza per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa, grazie anche al WiFi certificato dai tecnici TIM che assicura la copertura totale della propria abitazione.

IL NUOVO SPOT CON LE LEGGENDE DEL CALCIO ITALIANO

Il lancio dell’offerta sarà accompagnato da uno spot, on air da oggi sulle principali emittenti televisive, che vede protagonisti, in questa nuova avventura, i nomi di tre grandi campioni del calcio italiano: Ciro Ferrara, Filippo Inzaghi e Bobo Vieri.

LA STRATEGIA DEL GRUPPO TIM

La diffusione in streaming del calcio e dei contenuti di intrattenimento è l’ennesimo tassello nel posizionamento di TimVision come principale aggregatore di contenuti televisivi in Italia e rappresenta inoltre un elemento importante per la digitalizzazione del Paese.

