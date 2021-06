"Non sono una santa...". Caterina Balivo è super-hot tra tacchi a spillo vertiginosi e nudità

03 giugno 2021 a

a

a

"Sono una donna, non sono una santa...". Una foto che lascia poco spazio all'immaginazione: Caterina Balivo ha voluto stupire tutti i suoi follower postando uno scatto su Instagram. La conduttrice televisiva, pronta a tornare in Rai, ha regalato ai fan un'istantanea super hot, mostrandosi semi-nuda a terra, con una magliettina nera e degli stivali nerissimi con la suola rossa, con dei tacchi a spillo vertiginosi. E la foto ha fatto incetta di like e commenti.

