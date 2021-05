Con TLC Telecomunicazioni la fibra ottica è su misura

27 maggio 2021 a

Quando parliamo del variegato mondo della telefonia, vengono in mente immediatamente le grandi compagnie del settore, che coprono senza dubbio una preponderante fetta del mercato. Ma non esistono solo i grandi colossi, che, il più delle volte, si dimostrano disattenti rispetto alle vere esigenze della clientela. Nel mondo della connessione Internet c’è una compagnia che nasce nel 2005 dall’iniziativa di un giovane imprenditore e che è diventata in pochissimi anni un punto di riferimento nel panorama nazionale della telefonia. Una realtà che è in grado di competere ad armi pari con i big: stiamo parlando di TLC Telecomunicazioni. TLC si è ritagliata uno spazio molto importante nell’ambito della telefonia, di Internet e soprattutto della fibra ottica. Spazio fatto di realtà soprattutto aziendali, ma anche domestiche, e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un servizio tecnologicamente all’avanguardia, con standard qualitativi di comprovata eccellenza. Un servizio su misura, che evita le interminabili attese ai call center, ed è in grado di giungere alla risoluzione del problema in modo rapido e immediato.

UN SERVIZIO SU MISURA

Ne parliamo con Giuseppe Del Prete, CEO di TLC Telecomunicazioni: «La nostra è una compagnia telefonica innovativa, specializzata nell’erogazione di servizi in fibra ottica dedicata a progetto e a valore per la clientela Business e la pubblica amministrazione - afferma il dottor Del Prete - Fornire fibra ottica a un cliente che si trova in una zona non adeguatamente servita o con esigenze di connettività elevate, è un’operazione molto delicata e complessa. È necessario analizzare attentamente le esigenze del singolo, acquisire permessi pubblici, interconnettere tra loro vari tratti di fibra ottica e, solo alla fine, implementare i rilegamenti tecnici e consegnare in sede al cliente la tanto agognata connettività con apparati top di gamma, che successivamente andranno personalizzati in funzione del singolo caso». Il dottor Del Prete descrive poi un esempio molto interessante: «La rete in fibra ottica potremmo paragonarla alle tubature che portano l’acqua nelle nostre città - sottolinea il CEO di TLC - e se queste tubature sono vuote, con poca acqua, o bucate, il servizio che arriverà all’utente sarà nell’ordine inesistente, molto scarso o discontinuo. Se queste tubature sono riempite e ben manutenute, invece, il servizio che arriverà al cliente sarà eccellente. Questo è il nostro lavoro: portare l’acqua (la fibra) dove non arriva, preoccuparci che la quantità di acqua (di banda) che iniettiamo nella nostra tubatura sia sempre tale da riempirla tutta (banda minima garantita totale) e che la tubatura (la nostra rete ottica) sia sempre manutenuta alla perfezione». In estrema sintesi, seguendo le parole del dottor Del Prete, si potrebbe dunque dire che, prima di tutto, TLC porta le tubature dove non ci sono, per poi provvedere a riempirle e manutenerle. Infine, si adopera arricchendo il servizio con sistemi di Backup e di comunicazione unificata: «TLC nasce nel 2005 - aggiunge il CEO di TLC Telecomunicazioni - e abbiamo fatto tantissima strada, accumulando esperienza. Ciò ci ha consentito di specializzarci sulla fibra ottica. Oggi siamo organizzati in varie divisioni: privati e small business, clienti di medie e di grandi dimensioni. Con questi ultimi ci siamo affermati grazie alla posa in opera della fibra ottica e alle soluzioni avanzate di connessione, come il centralino virtualizzato multisede e il backup per i clienti non interrompibili. Ma il focus principale resta la fibra ottica dedicata a progetto».

IL TARGET

Il dottor Del Prete ci guida dunque alla definizione di cosa sia, oggi, TLC: «È una compagnia telefonica al pari degli altre - afferma il manager - solo che è più piccola e punta tutto sulla qualità dei servizi: ad esempio, sulla banda minima garantita delle linee ottiche e sulla personalizzazione cliente per cliente. Ai piccoli clienti proponiamo un prodotto per la casa, telefono e Internet, dove vinciamo sul prezzo e sull’assistenza. Ma il nostro target sono le piccole-medie aziende. A loro offriamo un servizio all’avanguardia, una persona che li segue nel percorso con noi e soprattutto personalizziamo i nostri servizi sulla base delle singole esigenze. Ogni azienda è diversa, quindi noi ci sediamo al tavolo con ogni singolo cliente, confezionandogli un pacchetto su misura. Per le aziende di grandi dimensioni invece, offriamo una fibra dedicata a progetto». Il dottor Del Prete sottolinea infatti che non tutte le fibre ottiche sono uguali: «La fibra ottica è come un’autostrada. Quando si parla di fibra ottica si parla di una rete che nelle grandi città si irradia e raggiunge tutte le abitazioni. Se questa rete è spenta, vale zero. Se la si illumina, lo si fa con una certa banda. Noi di TLC progettiamo e riserviamo un quantum di banda per ciascun cliente. TLC punta in particolar modo sulla connettività, possibilmente ottica - afferma Del Prete - poi sui servizi evoluti come il cloud, il backup. Il nostro focus è la fibra ottica a progetto. Ormai è tutto online. Anche il cliente piccolo che resta senza connessione Internet per uno o due giorni, va in difficoltà. E non parliamo poi dei clienti più grandi, che operano prevalentemente online. Noi abbiamo schemi di ip continuity che tutelano i nostri clienti, anche in situazioni estreme. Un cliente dovrebbe preferirci a un colosso aziendale del settore per la personalizzazione del prodotto, l’ingegnerizzazione personalizzata, l’assistenza dedicata e per il valore aggiunto che siamo in grado di progettare».

