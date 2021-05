Così marketing e ufficio stampa possono salvare il brand anche in tempo di crisi

Solo una sapiente unione di questi due pilastri permette al brand di superare il momento difficile che stiamo vivendo

27 maggio 2021 a

a

a

Mai come in questo momento c’è spazio e per certi versi necessità di una comunicazione positiva i cui pilastri consistono nella Digital Pr e nell’opera di un Ufficio Stampa, leve strategiche che, combinate nel giusto modo, consentono al brand di superare l’attuale periodo critico e, perché no, di proiettarsi verso il futuro. Da fonti attendibili, si stima che nei soli Stati Uniti, tale connubio arriva a generare un guadagno di circa 200.000 euro al mese. Ma a leggere i dati sull’advertising non c’è da stare troppo allegri: nel 2020, infatti, è stato registrato un calo del 15%.

Di contro, aumenta invece il giro d’affari e l’occupazione nel cosiddetto below the line, marketing e uffici stampa in quanto le leve strategiche della comunicazione persuasiva.

Ciò che era vero prima del Coronavirus, è ancora più valido ora: la visibilità è un elemento fondamentale per il successo aziendale. Ma, per costruire una brand identity autorevole, occorre affermarsi sugli organi di stampa. Il marketing viene dopo. Ecco perché sono fondamentali l’Ufficio stampa e le Digital Pr. Ad affermarlo, Fabio De Lucia, direttore Marketing di Deraweb, l’agenzia di marketing che fornisce gli strumenti digitali per professionisti e piccole imprese.

“Tra le attività più importanti di un sistema di marketing per le imprese, sicuramente il lavoro di Pr e Ufficio Stampa è fondamentale perché aiuta la promozione utile a consegnare il processo di autorità”, dice De Lucia, che aggiunge “come il marketing in una situazione pandemica ha avuto un cambiamento radicale: ha letteralmente spazzato fuori coloro che intendono il marketing come mera pubblicità. Il marketing, se fatto da professionisti, rappresenta una serie di strumenti online (digitali) e offline (via terra) utili a garantire l’affermazione della brand identity”.

Sulla stessa linea Michele La Porta, CEO della omonima Agenzia, attiva da molti anni nel mondo delle Digital Pr e, più in generale, della comunicazione. “Molti imprenditori e professionisti” afferma, mi chiedono “a me può servire un ufficio stampa? La risposta è assolutamente sì perché senza la comunicazione non esisti! Questo significa, soprattutto in una società estremamente competitiva come la nostra, che comunicare e distinguersi dai propri competitors è un elemento imprescindibile per il proprio business”.

Infatti, avere delle specifiche competenze non è più sufficiente per emergere. Per superare la concorrenza, attrarre nuovi clienti, certificare la propria autorevolezza nel proprio settore di appartenenza, farsi conoscere dal grande pubblico e ottenere degli spazi mediatici, è necessario dotarsi di un ufficio stampa”.

L’obiettivo, dunque, consiste nel rendere protagonista della notizia il cliente che, prima di ogni altra cosa, deve essere percepita come interessante dagli stessi organi di stampa. Questo consentirà di avere più clienti a prezzi più alti della concorrenza, facendo crescere la Brand Reputation. Vendere al prezzo più alto, guadagnare più dei propri concorrenti è possibile solo attraverso la costruzione dell’autorevolezza.

Ed è in questa fase che il lavoro di ufficio stampa ben fatto va a innescare la fiducia nel brand. “Per il principio di trasferimento di autorità, il prestigio che ha il media viene ceduto, rendendo autorevole anche l’intervistato agli occhi del lettore” spiega La Porta. “E quando sei autorevole, tutto quello che dici, scrivi e fai ha tutta un’altra potenza. Il tuo marketing viene amplificato, le tue campagne pubblicitarie performano meglio, i venditori chiuderanno più contratti, il fatturato aumenterà come logica conseguenza”.

Inutile, dunque, creare start-up, organizzano improbabili campagne di marketing investendo parecchi soldi in sponsorizzate Facebook e Google. Stampano volantini, sguinzagliano venditori su strada e venditori telefonici oppure pagano dei publiredazionali. Magari la cosa funziona ma le vendite non sono soddisfacenti rispetto all’investimento. “Ciò che differisce fondamentalmente un piano di marketing studiato rispetto alla classica comunicazione e pubblicità è il ritorno dell'investimento” aggiunge De Lucia “in quanto ogni azione, deve essere effettuata sapendo entro quanto tempo si avrà un tornaconto. Non ci si può improvvisare, ma lavorando con estrema attenzione, dedizione e strategia, i risultati sono garantiti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.