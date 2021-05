Meat Market, l'opening a Prati è un successo. E Maria Monsè lancia il brano "Io vivo"

17 maggio 2021 a

a

a

Grande successo per l’opening del nuovo ristorante the Meat Market a Roma, nel quartiere Prati , in via della Giuliana, ad accogliere i numerosi invitati ,rigorosamente secondo le nuove normative anti- covid , la titolare Anita Nuzzi , giovane imprenditrice,con alle spalle varie esperienze nel campo della ristorazione romana ,elegantissima in tailleur total white, insieme al compagno Vito Fiusco titolare del marchio “ the Fisherman “ e ideatore insieme alla compagna Anita Nuzzi ,del marchio “ the Meat Market “ , il tutto Organizzato alla perfezione grazie all’attenta direzione artistica di Afonso Stani ,una garanzia nell’organizzazione di eventi a Roma .

L’eleganza del locale e La carne di alta qualità hanno conquistato tutti gli invitati ,grande il fermento tra i passanti che lungo la strada si sono fermati a chiedere l’autografo ai vari vip presenti , tra cui Amedeo Goria , Francesca Rettondini , Patrizia Pellegrino , Matilde Brandi , direttamente del noto programma di Real Time “il castello delle cerimonie “ il famoso cantante italo Brasiliano ,Paulino Arcanio elegantissimo con un alternativo look in jeans con strappi e catene , Antonella Elia con il compagno Pietro delle Piane, Milena Miconi , Elena Russo , Nadia Bengala ,Demetra Hampton ,Roselyne Mirialachi nota come la regina del bon Ton , L’opinionista Jolanda Gurreri e il modello Diego Spiego . I punti di forza di un format già consolidato, Hanno dato ancora una volta i loro frutti ,Soddisfatta la titolare Anita Nuzzi e sicura che il ristorante diventerà il quartier generale, per tutti i carnivori di Roma .Anita sorridente ha affermato di credere molto in questo progetto ,perché ha spiegato che pur essendo quello che stiamo vivendo ,un momento tanto difficile, bisogna assolutamente essere ottimisti e dare un segnale di speranza .

Inoltre L’evento è stata l’occasione giusta per Maria Monsè , Di poter annunciare agli amici presenti l’uscita del suo nuovo brano musicale , Dal titolo “ io vivo “ prodotto by Nick Peloso con la partecipazione dello show man Angelo Peluso .

Ad applaudire l’arrivo di una fantastica torta a tre piani realizzata dalla famosa Cake designer e Event planner ,Katia Malizia , tra le più gettonate eccellenze nel mondo del cake designer , il produttore Discografico Davide Cardinale di edizioni e produzioni “ eventi in musica “ . Prima di andar via , ogni vip , e’ stato immortalato con una foto di rito accanto alla torta gigante raffigurante la Monse’, ricevendo un originale collana con ciondolini a forma di cuore , brindando con il prosecco dell’ Azienda Chiusa Grande e dell’ Azienda Colletto , ad un altra nuova avventura di Maria Monse’ : la sua nuova collezione di gioielli realizzata insieme al designer Pasquale Mastro Giovanni presente all’evento con il figlio Daniele.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.