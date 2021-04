Chiamata urgente per papà Vacchi, così scappa di fronte alla piccola Blu Jerusalema

26 aprile 2021 a

Fare il papà è un mestiere difficile, si sa. E lo è anche per Gianluca Vacchi. Così in questo video postato su Instagram, Vacchi si fa vedere alle prese con le difficiltà quotidiane.

A volte, però, si tira indietro. Come questa volta in cui la sua Sharon Fonseca nota che la piccola Blu Jerusalema ha bisogno di un pannolino nuovo. Vacchi, però, non ci pensa su due volte e si tira indietro.

