Come restare in forma durante la zona rossa: c'è il servizio coaching

In questo strano periodo storico in cui stiamo vivendo, il fenomeno lockdown che ha stravolto il mondo del fitness ed il modo in cui le persone si stanno prendendo cura di sé con le palestre chiuse, uomini e donne si son trovati ad uno stop improvviso e con l’estrema necessità di trovare una soluzione. Il mondo del web grazie alla new economy, per fortuna ha portato un ottimo rimedio.

Una nuova figura professionale ha trovato spazio, quella del Consulente Fitness Online. In tanti si son buttati nella “mischia” cercando di proporre i loro servizi con l’obbiettivo di aiutare le persone a rimanere in forma durante questa fase. Oggi andiamo a conoscere uno dei più gettonati consulenti fitness Alessandro Gatti , per capire qual è il motivo del suo successo e perché molti molti vip si sono affidati a lui.

Alessandro Gatti ovviamente è un personal trainer certificato con una formazione internazionale ed un esperienza lavorativa sul campo di oltre venti anni di attività con migliaia di clienti non solo in Italia ma anche sparsi per il mondo.

Non solo con il suo servizio crea programmi di allenamento personalizzati all’esigenza del cliente , ma i clienti vengono anche supportati da validi consigli alimentari ed entrano in un percorso nel quale, stando a stretto contatto con lui, riescono ad ottenere risultati estetici degni di nota, in tempi relativamente brevi. Alessandro Gatti guida i sui clienti con un'App personalizzata sulla quale ogni singolo utente può trovare il suo personale programma e vedere bene l’esecuzione degli esercizi in modo tale da rendere accessibile il percorso anche ad un neofita.

L’assistenza tecnica è fornita illimitatamente via telefono e via messaggistica con controlli progressivi settimanali ed un team di supporto con verifica costante del percorso intrapreso, ecco qual è la qualità in più che offre il servizio di Alessandro Gatti, dare soddisfazione al cliente e garantire un risultato reale. Possiamo affermare con certezza che questo servizio è una valida alternativa al classico personal trainer in palestra e, ad oggi, una risposta concreta a tutte quelle persone che cercano aiuto per poter rimettersi in forma.

