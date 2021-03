Il professionista della consulenza creditizia su misura

Fabrizio Varone di Euroansa, grazie alla sua esperienza, affianca i clienti passo dopo passo nella trattativa con gli istituti bancari

31 marzo 2021 a

a

a

Euroansa è una società di mediazione del credito che vanta più di 650 collaboratori e più di 200 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano; nel 2018 è diventata partner ufficiale di Immobiliare.it, il primo portale di compravendita di immobili in Italia, diventato socio con una partecipazione del 25%. La sua forza sta nell’essere riuscita a instaurare negli anni degli importanti e solidi rapporti con i principali istituti di credito del Paese e nell’essere l’unica società italiana certificata sia per la consulenza (ISO 22222I2005) che per l’educazione finanziaria (UNI 11402I2011), erogando servizi che consentono di conoscere e pianificare per tempo l’impatto che eventuali impegni finanziari accesi avranno lungo tutto il ciclo finanziario delle famiglie.

Fabrizio Varone ne è un collaboratore storico e opera attivamente con le sue due sedi di Roma (Prati) e provincia (Monterotondo). Una lunga esperienza sul campo, un aggiornamento costante sulla materia, e l’attenzione alle esigenze di famiglie e aziende, hanno decretato il successo della sua attività in un mercato competitivo.

Lo stesso Fabrizio Varone è consapevole della crucialità del proprio ruolo, preposto ad affiancare i clienti in decisioni molto importanti. Per questo i servizi forniti trovano le proprie basi su un know-how specializzato in particolare su mutui, cessione quinto e prestiti personali. Fabrizio Varone è in grado di seguire il cliente passo dopo passo per permettergli di individuare diversi tipi di agevolazioni, concentrandosi soprattutto sull’ottenimento del miglior mutuo e della più adatta forma di credito per ogni specifica esigenza.

Un tempo la figura del mediatore del credito era vista come l’ultima spiaggia nel corso di una trattativa con l’istituzione bancaria, a cui si rivolgeva solamente una fascia di clientela meno fortunata e con meno possibilità. Oggi la musica è cambiata e anche clienti qualificati ed esperti si rivolgono ai professionisti del credito.

Nell’ultimo anno, nonostante tutti i problemi legati alla pandemia e dopo l’iniziale stallo di marzo e aprile, il settore immobiliare, e di conseguenza la richiesta di accesso al credito, ha avuto una nuova spinta e il consulente è diventato sempre più figura strategica che si affianca ai propri clienti per aiutarli a orientarsi e ottenere tutte quelle risposte che il mondo bancario fatica a dare.

In questo momento di forte incertezza, sono anche le banche a considerare Euroansa un partner sicuro e affidabile, grazie agli strumenti innovativi che l’hanno resa leader, come il protocollo di certificazione documentale anti-frode e l’istituzione volontari di un fondo chiuso di garanzia di 2 milioni di euro, che garantisce alle banche il pagamento delle prime 24 rate dei mutui sottoscritti con clienti presentati dalla società.

In sintesi, Fabrizio Varone, dall’alto dei suoi 15 anni di esperienza nel settore, ed Euroansa, rivolgono i loro servizi a tutte le tipologie di clientela, essendo in grado di trovare una soluzione su misura per ognuno dei propri clienti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.