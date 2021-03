Chiara Ferragni torna a casa con Vittoria e Leone reagisce così

25 marzo 2021 a

a

a

Accoglienza tiepida per Vittoria Lucia Ferragni. Fedez e Chiara Ferragni hanno portato a casa baby V e il primogenito Leone l'ha vista per la prima volta. La coppia ha documentato l'incontro tramite alcune Instagram Stories: tanta meraviglia sul volto paffuto di Leo e un'ombra di naturale gelosia. Il bimbo, 3 anni, ha guardato la sorellina in braccio alla mamma e le ha dato un bacino sulla mini mano, ma quando lo hanno esortato a schioccarne uno sulla guancia, ha esclamato: "Sto guardando!" e la Ferragni: "Ma dalle un bacino che è contenta".

Nulla di fatto, Leone si è limitato a dire che stava dormendo e ha stretto a sé il pupazzo di Sonic, regalo di Vittoria, come gli hanno fatto credere Fedez e Chiara. E poco dopo, nonostante le coccole del papà, Leo si è rifiutato di dare un altro bacio alla piccola: "Tu dai, tu dai, io l'ho già dato!". A nulla è valso il nuovo tentativo di mamma Chiara: "Dai, ridaglielo anche tu", "Io l'ho già datooo qui" ha concluso il piccolo un po' nervoso indicando la mano di Vittoria. E Fedez con ironia ha tirato le somme: "Lello un pochino nero". (di Giada Oricchio)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.