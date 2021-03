Festa del papà, il regalo è tech: tutti i gadget a misura di smartphone

17 marzo 2021 a

È ormai vicino il 19 marzo, il giorno in cui in Italia si celebra la Festa del Papà. Perché non sorprenderlo con un bel regalo? I gadget tecnologici - in queste occasioni - sono spesso tra i doni più apprezzati, ma non tutti i papà sono uguali: per questo Cellularline ha pensato a quattro proposte adatte a soddisfare ogni esigenza.

IL SUPPORTO DA SMARTPHONE E TABLET PER LO SMARTWORKER

Lo smartworking, ormai è chiaro, è una modalità di lavoro destinata a permanere anche dopo la pandemia. Molti hanno infatti scoperto di riuscire a conciliare meglio impegni familiari e lavorativi, riscontrando un miglioramento nella qualità di vita.

Per poter ricreare ovunque un ambiente adatto al lavoro è però fondamentale avere gli strumenti giusti. Tra questi, TABLE STAND (€16,95), il regalo perfetto per chi si è affezionato allo smartworking e non ha intenzione di abbandonarlo. Si tratta di un supporto per smartphone e tablet che può essere utilizzato nella doppia modalità di visualizzazione verticale e orizzontale. Compatto e pieghevole, dotato di altezza regolabile e retro in gomma antiscivolo e antigraffio, è comodo sia durante le videocall di lavoro sia durante il tempo libero per vedere una serie tv o organizzare un aperitivo online con gli amici.

GLI AURICOLARI BLUETOOTH PER IL MULTITASKER

Non è facile trovare un momento per se stessi quando si hanno figli, e il mestiere di papà richiede spesso di ottimizzare i tempi facendo più cose contemporaneamente. In queste occasioni, dei buoni auricolari bluetooth sono degli alleati fondamentali, consentendo di rispondere facilmente alle chiamate e di svolgere le attività quotidiane senza l’impaccio di un cavo. Gli auricolari in-ear BLINK (€39,95), belli e comodi, sono ideali per essere indossati in ogni occasione; la cover dal design moderno consente inoltre di ricaricarli fino a 3 volte consecutive, per un play time totale di 14 ore.

LO SPEAKER POTENTE PER L’APPASSIONATO DI MUSICA

La musica è una passione che unisce tutti, ma chi vuole godersela al 100% sa che il mezzo con cui viene riprodotta è importante. Con 20 Watt di potenza, doppio driver e doppio diaframma passivo, lo speaker bluetooth HURRICANE (€79,95) di AQL, brand di Cellularline dedicato al mondo della musica, è un vero ‘uragano’ di potenza, con un suono ricco di bassi ma soprattutto sempre pulito anche ad alti volumi. Le 10 ore di playtime e la certificazione IPX7 - che lo rende resistente all’immersione temporanea in acqua - rendono HURRICANE il compagno ideale per amplificare ovunque le proprie emozioni.

IL KIT DI ACCESSORI PER IL FAN DI APPLE

Infine, i tanti papà apple-lovers apprezzeranno la POWER BASE WIRELESS CHARGER SPECIAL EDITION (€34,95), il kit di accessori per i propri AirPods Pro che comprende la base di ricarica wireless, rivestita in materiale effetto pelle, e due custodie protettive in morbido silicone colorato. La soluzione perfetta per personalizzare i propri auricolari Apple e averli sempre carichi ovunque ci si trovi.



