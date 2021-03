07 marzo 2021 a

a

a

"Cosa ti piace di più in una donna?". Il referendum di Selvaggia Roma (vero nome Sabrina Haddaji), ex gieffina, ha scatenato il popolo Instagram alla vigilia dell’8 marzo. Chi si indigna. E chi no... estimatori mica pochi...

