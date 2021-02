Robot Mania, un'esperienza unica fra robotica, fantascienza e spazio

24 febbraio 2021 a

Dal 25 febbraio fino al 20 marzo arriva al Centro Commerciale Romaest, gestito e commercializzato da Savills fin dalla sua inaugurazione, “Robot Mania”, un’esposizione unica dove verranno presentate otto riproduzioni fedeli di robot (dagli anni 80’ fino a quelli più odierni), che si ispirano ai film manga e videogame più conosciuti e amati dagli appassionati del genere.

Savills, grazie all’agenzia Publievent e al patrocinio dell’ASI, avrà così modo di offrire - un'esperienza esclusiva- a tutti i clienti del mall, sempre e comunque nel pieno e totale rispetto delle normative anticovid. Per l’occasione e per la prima volta in Italia, si uniranno in una “partnership spaziale” e l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) permetterà agli appassionati di scienza e spazio la possibilità di entrare nel vivo nelle missioni spaziali che sono attualmente in corso. Grazie a contenuti fantascientifici approfonditi si potranno carpire tutti i segreti di questo affascinante e distante mondo che, mai come ora, è sempre più vicino a noi.

“Ritrovarci per la prima volta in Italia, in partnership, con l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) è per noi di Savills motivo di grande orgoglio e soddisfazione, soprattutto in questo momento di grande fervore internazionale grazie al Rover Perseverance atterrato su Marte. Da sempre cerchiamo di rinnovarci offrendo nuove opportunità di visita ai nostri clienti e la mostra “Robot Mania” si allinea alla perfezione con questa missione. Tutti gli appassionati del genere, e non solo, infatti potranno vivere – in prima persona- un’esperienza unica e di altissimo livello fra robotica, fantascienza e missioni spaziali. Il tutto ovviamente verrà svolto nel pieno rispetto delle norme anti-covid e in piena sicurezza.” dichiara Yashar Deljoye Sabeti, Head of Property Management and Retail Marketing di Savills.

