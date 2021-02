Nozze di cristallo in spa per Maria Monsè e Salvatore Paravia

19 febbraio 2021 a

Non Tutti sanno che 15 anni di matrimonio corrispondono alle “nozze di cristallo “. Questo è un argomento che però non poteva assolutamente sfuggire a Maria Monsè ed il marito Salvatore Paravia, noti per le innumerevoli volte nelle quali hanno rinnovato la loro promessa di matrimonio.

Infatti Sin dal 17 febbraio del 2018 hanno rinnovato le loro nozze di lino ( 12 anni di matrimonio) a seguire nel 2019 di pizzo ( 13 anni ) nelle quali la Monsè arrivò all’altare con una carrozza “rosso fiammante “, nel 2020 quelle di avorio ( 14 anni) nelle quali il tema fu “ il mio grasso grosso matrimonio Napolitano“.

Tutti i loro amici hanno sempre fatto a gara per essere Presenti, ed inoltre in occasione di questi particolari Anniversari , dove solitamente il numero degli invitati era intorno ai 200 ospiti , si è sempre collegato il programma di Barbara d’Urso “Pomeriggio cinque “ . Quest’anno però a causa della situazione che tutti quanti noi stiamo vivendo, la Monsè ed il marito hanno pensato di festeggiare le loro nozze di cristallo organizzando una giornata di relax presso la spa dell’hotel Piram di Roma, un rifugio esclusivo nel cuore della capitale ,“ una giornata romantica e indimenticabile “ come ha commentato la Monsè, grazie all’ accoglienza impeccabile organizzata dal titolare dell’ hotel Alessio e da tutto lo staff che dedica la massima attenzione ad ogni piccolo dettaglio , al fine di “ coccolare “ ogni singolo ospite . Dove A fine serata hanno cenato romanticamente e brindato con la loro figlia Perla Maria . Le foto testimoniano che quando c’è l’amore si può festeggiare benissimo anche da soli tra le coccole dell’idromassaggio e un po’ di sauna .

