Finanza e formazione, a lezione dal guru del trading

Marco Vitrò, professionista del settore, mette a disposizione la sua esperienza attraverso un corso di trading personalizzato

19 febbraio 2021 a

a

a

Il trading è una materia misteriosa per molti ed è per questo che prima di avvicinarcisi è consigliato rivolgersi a esperti come il dottor Vitrò, trader di lunghissimo corso che mette a disposizione la sua grande esperienza a chiunque voglia intraprendere questa attività. «Ho sempre avuto un interesse, anzi una passione, per il mondo finanziario, e mi interesso di finanza da sempre, sono laureato in Economia con indirizzo mercati finanziari e ho iniziato subito a gestire portafogli azionari», esordisce Marco Vitrò. «Ho poi aperto una società di consulenza e gestione specializzandomi su strumenti finanziari derivati come i Future, su Forex e Commodities e successivamente ho fondato anche una scuola di formazione per operatori di finanza, la International School Of Trading». Il dottor Vitrò afferma che quello di trader è un lavoro che può essere svolto davvero da chiunque, non richiede una particolare struttura operativa, basta un computer portatile e ci si può dedicare quando si vuole e quando si ha tempo anche da casa.

«Spesso vengo chiamato a tenere conferenze nei più importanti convegni mondiali di trading – continua Vitrò – sui principali metodi che insegno: lo Spread Trading, il trend following e particolari tecniche di Scalping in modalità Renko. Continuo ovviamente la mia attività di trader che, di fatto, lasciandomi molto tempo libero, mi consente anche di occuparmi attivamente della formazione di aspiranti trader, ovvero di tutti coloro che vogliono fare del trading la loro attività lavorativa principale. Riesco a trasferire agli altri, con corsi individuali e personalizzati, le mie competenze specifiche soprattutto insegnando metodi pratici immediatamente applicabili da chiunque affinché, entro tempi relativamente brevi, sia possibile a ognuno, indipendentemente dalla propria competenza di base, riuscire a produrre un profitto costante e metodico e pertanto avere un guadagno mensile tale da migliorare sensibilmente la propria qualità di vita».

Il dottor Vitrò dà una serie di indicazioni semplici ed efficaci per entrare nel mondo del trading, concentrandosi in particolar modo sugli errori da non commettere. Il più grave: decidere i propri ingressi sul mercato pensando di poter prevedere la tendenza dello strumento sul quale si vuole operare, nessuno può prevedere il futuro. Iniziare subito a lavorare con denaro reale: per acquisire la necessaria capacità occorre un periodo obbligato di formazione con una piattaforma demo e capitale virtuale. Sottovalutare la gestione psicologica dell’operatività reale, ovvero il controllo emotivo, il controllo della propensione al rischio e la disciplina nell’applicare i metodi operativi. Ultimo consiglio è di ricordare sempre che un trader capace ha come obiettivo principale di controllare il rischio per limitare le perdite, ciò è possibile solo con un’adeguata conoscenza di un buon Money Management, con annesse abilità di calcolo di stop loss, take profit, leva finanziaria e draw down delle strategie. Nel trading non esistono trader esperti o trader principianti, ma solo traders che perdono e traders che guadagnano.

Il dottor Vitrò ci confessa di apprezzare e di consigliare spesso ai suoi studenti il metodo dello Spread Trading, attraverso il quale è possibile ottenere alti guadagni in rapporto a un rischio molto basso. Un altro consiglio è quello di non pensare mai che questo sia un lavoro che si possa improvvisare, il trading non è una questione di intuito e, a differenza di quello che si crede, nemmeno di esperienza. L’esperienza non è sinonimo di capacità. I corsi teorici non sono molto utili perché lasciano troppa discrezionalità operativa al trader. Solo un corso con metodi pratici può garantire una capacità di produrre profitto costante. Per metodo pratico si intende una procedura operativa che possa essere eseguita da persone diverse in tempi diversi portando sempre lo stesso risultato di profitto. A tal fine è possibile prenotare una consulenza finanziaria gratuita con il Dottor Vitrò.

Dopodichè, Vitrò valuterà la personalizzazione del percorso di formazione in base alle conoscenze di base dell’aspirante trader, per poi seguirlo individualmente in un periodo di affiancamento che ha come fine ultimo la totale indipendenza operativa. Un percorso fruibile interamente online, da casa, a qualsiasi ora del giorno o della sera grazie alle video lezioni e all’assistenza da remoto. Una crescita che avrà come obiettivo la capacità di guadagnare sempre e comunque, indipendentemente dell’andamento dei mercati e dalle turbolenze finanziarie con metodi pratici immediatamente applicabili da chiunque. Grazie alla sua esperienza pluridecennale nel trading, il dottor Vitrò ha sviluppato un percorso di formazione che mira alla più totale autonomia: l’esatto opposto di chi si offre come account manager per guidarvi nel mondo del trading suggerendo le mosse da svolgere giorno dopo giorno. Il metodo dell’International School of Trading è diametralmente opposto: al centro c’è la volontà di portare l’aspirante trader ad acquisire i mezzi necessari per procedere in completa indipendenza, senza dover essere affiancato da nessuno una volta raggiunto il livello necessario per essere un trader.

Per info: www.isot.it

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.