Quanti hanno sognato Wanda Nara dopo averla vista così? Il post esagerato

16 febbraio 2021 a

a

a

Quanti hanno sognato Wanda Nara dopo averla vista così? Ieri sera la showgirl argentina, moglie e agente del calciatore del Psg Mauro Icardi, ha salutato i suoi tantissimi follower su Instagram con questa grazia. La buonanotte da Parigi ha mandato in visibilio tantissimi e lo si vede dai commenti pieni di complimenti (e di desideri).

E magari la nottata sarà stata tumultuosa per gli ammiratori di una bellezza come poche se ne possono vedere sulla faccia della terra.

Bellezza mista a sensualità in una miscela che davvero fa sognare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.