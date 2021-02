Wanda Nara, auguri seminuda davanti allo specchio: la verità sul fisico bomba

Giada Oricchio 13 febbraio 2021 a

Wanda Nara e la svolta "body positive" per fare gli auguri di San Valentino ai follower. L'imprenditrice argentina, moglie del bomber Mauro Icardi, ha postato sul suo account Instagram un video in cui appare in biancheria intima nel suo sfarzoso bango dell'altrettanto lussuosa casa di Parigi. Cosa c'è di nuovo? Che non è il solito video acchiappa like grazie alle forme da pin-up.

Wanda ha voluto lanciare un messaggio: "Ogni corpo della donna vive rivoluzioni diverse, il mio corpo ha vissuto 5 gravidanze e 5 tagli cesarei. Potrei permettermi un'addominoplasitca o una lipo, ma invece preferisco aspettare, dimagrire con calma tutte le volte nonostante le critiche (quasi sempre delle donne). Ogni corpo è diverso e ogni donna è libera di fare quello che vuole con il proprio fisico, io approvo tutto ciò che ci fa sentire meglio. Siamo tutte diverse e speciali, c'è sempre una con il corpo più rotondo e uno più magro, ciò che ci differenzia è la mia personalità, la mia sicurezza, questo non lo cambia un filtro, un chirurgo e nessun ritocco".

Infine l'affondo contro gli haters: "Tanti giudicano l'esterno e non si rendono conto che ciò che davvero fa innamorare perdutamente è la personalità, è quella che ti fa vincere o ti fa perdere sempre".

