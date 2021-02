Mattia Cozzetto di Dominanza Digitale: pandemia e crescita, il caso iRapido

Maria Monsè 12 febbraio 2021 a

Pandemia e crescita digitale: se ne discute, ormai da mesi, da quando – nel pieno del primo lockdown che ha costretto l’Italia – il Mondo – in casa con la possibilità di uscire solo per motivati motivi, si è reso necessario attivarsi in tal senso. C’è chi ha compreso velocemente, seppur digiuno dell’argomento digital, la necessità di trovare una collocazione visibile e soddisfacentemente accessibile, in un mercato sempre più saturo e competitivo, sia nell'online che nell'offline. “Il mercato digitale, oggi, è basato sul tracciamento, sui dati e sull'advertsing” – spiega Matteo Zoccoletti, founding partner di Dominanza Digitale, società di esperti in digital marketing – “il branding ed il relativo posizionamento di un brand costituiscono, ancora, un pre-requisito essenziale anche nel mercato digitale”.

In un contesto come quello odierno si colloca alla perfezione iRapido, una giovane azienda di riparazioni per smartphone con sede nella Capitale e che si è rivolta a Dominanza. La società di esperti ha proposto il re-branding come primo passo di sviluppo importante verso un’accurata modernizzazione e adeguazione ai tempi correnti. Il passo successivo, invece, è stato quello di lanciare un messaggio preciso da accostare all’azienda, veritiero ed efficace. E così, in pochi mesi la piccola attività è riuscita ad espandersi velocemente, con ben cinque punti vendita in città. Un risultato che ha stimolato l’idea di una distribuzione maggiore e capillare. “Se i clienti non comprano dal tuo e-commerce o non entrano nel tuo negozio – prosegue Zoccoletti - non è perché le tue campagne non risultano performanti o l'influencer che è accostato a quel brand o attività non sia adatto. Spesso, il problema risiede nella capacità di comunicare dello stesso brand, il quale non riesce a stimolare fiducia nel pubblico verso di sé”.

Zoccoletti, inoltre, spiega che per concretizzare l’espansione di una azienda a livello digitale, attraverso un adeguato re-branding e una campagna di advertising efficace “è necessario operare in tema di brand positioning, in un mercato così denso e vasto. Senza un forte aspetto differenziante è difficile emergere. I fatti confermano che è proprio da un grande lavoro di branding che nasce (o rinasce) una attività. Il caso di iRapido si conferma emblematico. Ripartendo dal brand e con un’attività di marketing ben strutturata, si possono raggiungere risultati, talvolta sorprendenti”. A tal proposito, il CEO di Dominanza Digitale Mattia Cozzetto dichiara che "il bello di avere dei risultati nel digitalizzare le aziende è vedere duplicato il loro business all’interno di una realtà nuova, quella dell’online. Sono sempre di più coloro che decidono di investire sul digitale, ma ancora in pochi lo fanno nella maniera corretta. Farsi affascinare dal digitale è semplice, ma non è altrettanto facile capirne le trappole. Ecco perché le campagne volte alla performance sono sempre la scelta migliore di chi vuole investire per avere un ritorno duraturo"!



