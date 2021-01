In diretta sulla tv di Tim la selezione finale per eNazionale Timvision Pes21

22 gennaio 2021 a

a

a

Al via sabato e domenica le qualifiche nazionali per proclamare i quattro proplayer che formeranno la nuova eNazionale TIMVISION PES e difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno dalla FIGC, nella seconda edizione di eEURO 2021. Cresce l’attesa per un fine settimana tutto da giocare per regalarsi il sogno di indossare la maglia azzurra.

Da domani si sfideranno con 24 partite, divise in due gironi, gli otto giocatori qualificati, Edoardo ‘Imbaedo1’ Sbroggiò, Fabiano ‘RealFabiano93’ Lubrano, Salvatore ‘Gagliardo28’ Gagliardo, Nicolò Teclas93’ Sesto (girone A) e Yuri ‘YuriFutsal10’ Bacoli, Giuseppe ‘Spagnols88’ Spagnolello, Emmanuele ‘Romaniemmanuele’ Romani, Raffaele ‘Rafinter934’ Pagliuca (girone B). Al termine della giornata i primi due vincitori di ogni girone verranno sorteggiati con i 4 eplayer campioni in carica, Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu.

Si prosegue domenica 24 con quattro gare, ogni campione in carica sfiderà uno dei qualificati proveniente dalle eliminatorie del sabato. I vincitori passeranno al turno successivo mentre gli sconfitti si sfideranno in un girone parallelo. Al termine della giornata solo chi avrà battuto almeno due avversari avrà un posto nella eNazionale TIMVISION di PES.

La TV di TIM trasmetterà in live streaming la fase finale di ogni giornata di qualifica, sabato a partire dalle ore 18.45 e domenica dalle 17.00. Sempre in diretta è prevista la partecipazione del Talent Player Inside. Le partite saranno accompagnate dalle immagini delle facecam dei proplayer per vivere in diretta le loro emozioni e seguire i commenti a caldo.

TIMVISION è la casa del calcio femminile e principale aggregatore di contenuti digitali di alta qualità. Oltre a soddisfare la passione del pubblico rendendo disponibili i più importanti eventi sportivi nazionali e internazionali, la TV di TIM propone alle famiglie un intrattenimento coinvolgente con serie tv, film, news, documentari e contenuti per bambini anche in esclusiva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.