Ne fa 44, ma ora Giorgia Meloni è la leader di partito più giovane: Matteo Renzi ne ha 46, Matteo Salvini 47, Vito Crimi 48, Nicola Zingaretti 55, Piero Grasso (Leu) 76 e Silvio Berlusconi 84. "44 anni in fila per sei col resto di due. Grazie di cuore per i tanti messaggi di affetto e di auguri che mi state inviando" scrive la Meloni sui social nel giorno del suo compleanno.

