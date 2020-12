Melissa Satta e Boateng, l'addio è definitivo

21 dicembre 2020 a

a

a

Ci hanno riprovato. Ma non sono riusciti a superare la crisi. L'annuncio della separazione definitiva tra Melissa Satta e Prince Boateng arriva tramite i profili social dei due ormai ex. Il messaggio concordato è identico: "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox". Ma Melissa aggiunge altro, ringraziando il marito: "Grazie per questi 9 anni... e per il regalo più bello... Maddox".

