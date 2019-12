Satta- Boateng: bebè in arrivo? Spunta un indizio in un giorno di shopping

Un indizio non lascia alcun dubbio: Melissa Satta e Kevin Prince-Boateng presto potrebbero diventare genitori di nuovo. A lanciare l’indiscrezione bomba è il settimanale DiPiù che pubblica le foto dell’ex velina mentre fa shopping a Milano. Fin qui nulla di strano. Ma la Satta viene sorpresa in un negozio per neonati. E allora spunta un’interrogativo: potrebbe trattarsi di un semplice regalo? Verissimo. Ma l’indizio in questione infiamma il gossip con l’arrivo di un conoscente all’uscita del negozio che mette la mano sulla pancia della Satta. Questo gesto, secondo il settimanale diretto da Orlandini, non lascia spazio a doppie interpretazione: la Satta potrebbe essere per davvero in dolce attesa. E dopo la burrasca con Boateng con questa indiscrezione arriva decisamente il sereno.

La coppia, in vacanza in settimana bianca, non smentisce e non conferma la spifferata. Si tratta, per adesso, di un vero giallo che ancora non trova spiegazione. «Oggi siamo felici e sereni. Un altro figlio ci sarà sicuramente, vorremmo dare un fratellino a Maddox, ma c'è tempo per pensarci», aveva raccontato la Satta a Verissimo qualche tempo fa.