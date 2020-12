18 dicembre 2020 a

Ecco come rubano l'auto in trenta secondi. Tutto testimoniato in questo video postato su "Puntato, l'App degli operatori di Polizia".

I due malviventi forzano e aprono la portiera del veicolo. Una volta in macchina, arriva la vettura di "supporto" che spinge e fa muovere l'auto da rubare.

