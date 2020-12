Valeria Golino e Iconica celebrano l'Italia in via Condotti

02 dicembre 2020 a

a

a

Un nuovo anello dedicato all’Italia, in oro rosa, diamanti, smeraldi e rubini. Per celebrare l'apertura della nuova boutique di Pomellato in via Condotti 60 a Roma. Ad indossare l'anello Iconica, presente solo nello store romano è Valeria Golino che entra a far parte della galleria di donne che incarnano i valori di Pomellato. La community di "Pomellato For Women" è formata da donne appartenenti a discipline, generazioni e mondi diversi. Da celebrità come Jane Fonda e Chiara Ferragni ad altre personalità meno conosciute ma altrettanto degne di nota, queste donne si fanno portatrici dei valori del brand in veste di ambassador Pomellato e sono accomunate dalla fiducia in sé stesse e nelle proprie capacità. La missione di "Pomellato For Women" e delle sue ambassador è ascoltare, fornire ispirazione, favorire l'empowerment, promuovere l'inclusione e raggiungere e difendere la parità di genere.

L’opening della nuova boutique in via Condotti segna l’ingresso della Maison Milanese nel distretto del lusso della Capitale. Lo stile inconfondibile di Pomellato raggiunge un contesto tra i più noti al mondo, incastonando il suo prezioso racconto ne La Grande Bellezza. In linea con l’estetica ispirata agli Anni ’60 delle boutique milanesi di via Montenapoleone e di via San Pietro all’Orto, Pomellato mantiene la sua filosofia espositiva che punta tradizionalmente su pareti color rosa cipria e su finiture rosso Montenapoleone, ma la rinnova con poltrone in velluto blu, mobili in marmo rosso Francia, dettagli in ottone martellinato. Nei nuovi spazi non mancano gli elementi più signature come la porta d’ingresso con maniglia che riproduce i profili bombati della fede Iconica di Pomellato. In un ambiente così chic, ma non convenzionale, il contatto con i gioielli non può che avvenire in un modo semplice e spontaneo.

Fondato nel 1967 da Pino Rabolini - pioniere del concetto di gioielli prêt-à-porter - Pomellato porta nel cuore di Roma la sua personalità e un linguaggio esuberante che si traduce in collezioni piene d’inventiva e di colore. Sono gioielli che hanno un forte legame con la moda e che maestri artigiani realizzano in house con la tecnica della cera persa, mixando tecnologia e sapiente maestria. Oro, diamanti, pietre preziose e New Precious concorrono a creare gioielli dai volumi sensuali e dalle forme organiche che sollecitano parimenti tatto e vista. Quella gioia e quella libertà che sovverte i canoni propri di Pomellato vivono nei nuovi spazi capitolini nel segno della continuità, ma connettendosi ancor più intensamente al fascino della Città Eterna.

«Chi entra nella nuova boutique Pomellato può vivere un’esperienza intima e avvolgente avvicinandosi ai gioielli in maniera molto diretta. D’altronde Pomellato si rivolge da sempre a donne di carattere, autentiche e indipendenti, che fanno del gioiello un’espressione di sé. Pomellato è anticonformista, fortemente italiano, ma sa toccare le sensibilità globali di un pubblico internazionale come quello della città. Essere a Roma in una posizione così prestigiosa, è per noi un motivo di grande orgoglio», commenta Sabina Belli, CEO di Pomellato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.