Ordine dei Medici Veterinari di Roma: secondo mandato alla presidenza per la dottoressa Teresa Bossù.

30 novembre 2020 a

a

a

Teresa Bossù riconfermata alla presidenza dell’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia per il quadriennio 2021/2024.. Laureata in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi di Perugia la Bossù, già segretario dell’Ordine nelle precedenti consigliature, attualmente ricopre il ruolo di dirigente veterinario con incarico di struttura semplice e dirige il laboratorio Controllo ufficiale, Centro Regionale per gli enterobatteri patogeni presso la Direzione Operativa Microbiologia degli Alimenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, nella sede di Roma. Determinata e concreta si dichiara pronta a proseguire il lavoro portato avanti con tenacia, nonostante le criticità del periodo, sempre in prima linea a sostegno della professione veterinaria e dei propri iscritti. "L'Ordine dei Medici Veterinari di Roma profonderà il proprio impegno - ha dichiarato la neo eletta - nel cercare di far cogliere la complessità di una professione, la nostra, che contribuisce in maniera determinante a fornire una chiave di lettura dei meccanismi che governano il mantenimento dell'equilibrio del sistema uomo - animale - ambiente". Tra le altre cariche elette rinnovata la fiducia anche al vicepresidente Dr. Sebastiano Chiea, al segretario Dr. Vitantonio Perrone e al tesoriere Dr. Emanuele Ricci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.