Social network e web ai tempi del Covid

A partire dallo scorso febbraio, una delle cause del COVID e del conseguente lookdown come e’ ormai noto a tutti , e’ stato il verificarsi di un forte aumento sull’uso della tecnologia, a partire dalle vendite di tablet e portatili per uso scolastico e lavorativo, incrementando anche l’utilizzo dei social network e piattaforme di vendita on line, come ci spiega l’esperto informatico Francesco D’Elicio direttore della Web Informatica Sagl società Svizzera leader nello sviluppo e gestione Web e Social, dobbiamo prepararci ed essere pronti a una seconda ondata di questo Virus che ha stravolto le vite di tutti dai più piccoli ai piu grandi, nessuno viene escluso, tutto quello che si può lo si deve fare da casa tramite i nostri dispositivi, come ad esempio controllare le operazioni bancarie o pagare una bolletta, fare spesa al supermercato ( perché fatta on line da’ la possibilità di scegliere i prodotti con calma e anche i prezzi) i corsi on line per le scuole , il lavoro in videoconferenza con i colleghi per gli adulti ecc …

Nell’ultimo periodo quindi si e’ verificato da parte delle aziende un crescente investimento economico nelle piattaforme on-line, supermercati, negozi di abbigliamento, farmacie ecc… per questo motivo molte aziende e molti personaggi noti , hanno Scelto di affidarsi a Web Informatica Sagl per emergere nel web o nei social, nel web tramite il posizionamento nei motori di ricerca raggiungendo così i primi posti delle ricerche e nei social con la gestione e la cura degli account instagram con unico obbiettivo di raggiungere il maggior pubblico possibile per aprire le porte di un nuovo tipo di mercato mediatico . Grazie a Web informatica le aziende ora possono raggiungere una rete di contatti e automaticamente svilupparsi maggiormente grazie ad un aumento del fatturato aziendale , ecco spiegati i motivi principali che fanno di questa società Svizzera un vero e indiscusso leader nel settore.

