Paillettes e sorrisi per l'evento charity

Anche se le condizioni meteo non erano delle migliori le Paillettes sorridenti hanno sfilato nei Saloni della Villa Dafne Majestic scelta per ospitare l’Evento charity.

Un’ottantina di Modelli e Modelle d’eccezione, fra Vip e Imprenditori, Professionisti, Giornalisti e Campioni dello sport, con abiti Reylu di Monica Bartolucci, che come in ogni occasione ha dimostrato il suo mood di sempre : Ovvero aprire la moda ad un nuovo modo di concepire il vestire . La linea reylu nasce da un felice incontro di Stile . Reylu e’ la moda giovane , elegante e sexy questo è il motto della stilista Monica Bartolucci .

Il brand Reylubymonicabartolucci è dedicato ad una donna piena di energia , solare , sexy ma con stile e classe proprio come colei che lo ha ideato insieme a suo figlio Reyson Grumelli . La fusione quindi tra una donna piena di energia , sprint , e un ventenne talentuoso che ha portato in poco tempo al successo.

La stilista Monica Bartolucci e Reyson Grumelli potete seguirli 24 ore al giorno sul canale internet dove potete vivere la sua energia e solarità e forza nell affrontare la vita. A Seguire sulla passerella e’ stato il momento di Fina Scigliano ,una Bravissima artista che crea le sue collane traendo ispirazione dalle sue origini. I calori caldi del mediterraneo, gli azzurri intesi del suo amato mare. Ma anche i profumi e le tonalità intense delle terre d’Oriente. L’oro e i bagliori dei mosaici bizantini. Conoscendo e amando la moda Fina ,immagina le sue creazioni non come un complemento ma come elemento principale nell’outfit delle “sue donne”. I suoi gioielli vestono . Molto applaudita anche la stilista Gabriella Romeo che a differenza di come comunemente La moda viene interpretata , cioe‘ come una corrente uguale per tutti, rendendola dunque uno stereotipo , ha trasmesso l'importanza che ogni donna del mondo ha diritto di avere per sentirsi indipendente e unica nello stile , nel pensiero ma soprattutto nella vita .

Ispirazioni, forme, materiali e colori provenienti da diversi paesi del mondo sono i protagonisti delle sue creazioni, che con la fusione delle mie passioni , desideri e ricordi danno vita ai miei capi. A Seguire Sabrina Minucci, Antonio Marsano, Sartoria Caputo, Giuseppe Mattucci e Michele Casto.

Fra gli Ospiti la Madrina Turchese Baracchi, Antonella Salvucci, Silvana Gavosto, Rossella Diaco, Maria Luisa Cocozza, Marina Suma, Edoardo Raspelli, Sebastiano Busiri Vici.

Straordinaria la torta logata Paillettes sorridenti offerta dal Maestro Pasticciere Fulvio Russo.

La direzione artistica è stata curata dal Maestro Gianni Errera, Ospiti Roberta Faccani con gli Hania, Charlotte de Melo, Gianni Donzelli e Claudia Mazzedda, Gennaro De Crescenzo, Marco Armani, Doctor Vintage.

Con Tiziana Noia, ideatrice, e conduttrice insieme a Michele Cupito organizzatrice e conduttrice di Paillettes sorridenti dal 2018.

La sicurezza e il distanziamento sono stati affidati al braccialetto SAFETY BUBBLE DEVICE del Centro tecnologico IOTALAB di Ancona dell’Ingegner Simone Fedeli. Otto le Opere d’Arte che andranno all’asta, oltre a un abito straordinario di Romeo Gigli offerto da Fina Scigliano. A favore dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani. Presente il Direttore Generale Dr.ssa Marta Branca.

