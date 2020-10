Chiara Ferragni di nuovo incinta, spunta il video della scoperta: sono una mamma doppia

Giada Oricchio 03 ottobre 2020 a

a

a

Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio. Lo ha annunciato il primo ottobre con un post originale: un felice Leo che teneva in mano l'ecografia del fratellino o della sorellina: "La famiglia si allarga, Leo diventerà fratello maggiore".

Adesso The Ferragnez stanno svelando cosa è successo in questi mesi. Prima hanno pubblicato su Instagram il video dell'annuncio alla famiglia durante le vacanze in Sardegna (dunque la mamma della Ferragni si tradì veramente in un'Instagram Stories, nda), poi hanno postato il momento della scoperta. Era il 23 luglio a Lecce: Chiara Ferragni ha fatto un test rapido e lo ha consegnato a Fedez che lo ha tenuto girato: avrebbe capito se la moglie era incinta o no dalla reazione. L'imprenditrice digitale è esplosa in un dolcissimo pianto di gioia: "Sono una mamma doppia".

Video su questo argomento Chiara Ferragni incinta e papà Fedez si commuove





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.