Giornata Internazionale della Pace, Zanetti ambasciatore: milioni di persone connesse per la Pace

Costruire una rete di persone desiderose di fondare il proprio vivere quotidiano sulla Pace, in un mondo ormai troppo troppo violento, dove si perde la vita per un nonnulla. Costruire una gigantesca piazza virtuale che gridi insieme dai quattro angoli del mondo “Pace”. E’ questo lo scopo di “Hearthfulness – Purity Weaves Destiny”, organizzazione internazionale senza scopo di lucro membro stabile del Dipartimento di Pubblica Informazione delle Nazioni Unite, che insegna semplici tecniche di meditazione yogica con lo scopo di migliorare la qualità di vita. Oltre 13.000 istruttori certificati ogni giorno offrono gratuitamente queste semplici pratiche meditative, aiutando le persone a vivere in equilibrio e costruire connessioni cuore a cuore con il prossimo.

In occasione della Giornata Internazionale delle Nazioni Unite, il 21 settembre 2020, Hearthfulness cerca di riunire 40 milioni di persone per mandare un messaggio di Pace. “Hearthfulness Connecting for Peace”, il titolo dell’iniziativa cui, i cui testimonial per l’Italia sono il Vice Presidente e Capitano storico dell’Inter Javier Zanetti e le campionesse di sci Marta Bassino (campionessa di sci alpino nella top 5 di Coppa del Mondo) e Michela Moioli (oro olimpico di snowboardcross ai Giochi di Pyeongchang). Heartfulness sta lavorando insieme a partner, organizzazioni e autorevoli voci internazionali per costruire una rete di persone desiderose di fondare il proprio vivere quotidiano sulla pace. A sostenere l’iniziativa per la parte Italiana insieme ad Heartfulness anche la Nazionale Basket Artisti guidata da Simone Barazzotto, la Terranuova Edizioni, la casa editrice Macrolibrarsi, l’associazione Casa della Pace e la Web TV UAM.TV.. Il 21 settembre alle ore 20 di ogni fuso orario attraverso il sito web e Facebook dell’evento, a partire dall’Oceania per arrivare fino alla West Coast americana, verrà proiettato un film ispirato ai diversi messaggi raccolti dai tanti ambasciatori di Pace e personalità internazionali. Ad oggi già milioni di persone hanno aderito al progetto dai 5 continenti e ogni ora nuove persone e nuovi partner si aggiungono con l'intenzione di creare una catena virtuale capace di abbracciare l’intero pianeta. Possono unirsi tutti in nome della Pace: basta cliccare sul link https://heartfulness.org/en/international-day-of-peace/ e aderire registrandosi sul sito. Per ispirare anche altre persone intorno e per salvaguardare l’umanità e il pianeta si possono dedicare post o Stories sui propri social network usando l’hashtag #connectingforpeace.

