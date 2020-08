08 agosto 2020 a

Momento di terrore per un pescatore in Alaska che si è trovato a tu per tu con un temibile orso bruno. Lui ha reagito restando immobile, l'orso gli è girato intorno per quasi un minuto e poi si è diretto verso il suo vero obiettivo: il salmone che il pescatore aveva appena catturato con la sua canna da pesca... Ecco il video che ha fatto il giro del mondo...