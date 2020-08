Giornataccia per la Rai: nomina Zavoli senatore a vita post mortem...

05 agosto 2020 a

Pessima giornata per la Rai, capace di infilare due svarioni su Sergio Zavoli nei suoi due telegiornali principali. Sia il Tg1 che il Tg2, infatti, parlando del monumento del giornalismo e della televisione appena scomparso, hanno parlato di una sua nomina a senatore a vita in realtà mai avvenuta. Naturalmente i social se ne sono subito accorti, così come il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, che se l'è presa in particolare con il Tg2.