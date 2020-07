Il Bonus-Renzi piace tanto a Travaglio

02 luglio 2020 a

L'ha combattuto e deriso ogni volta dalle colonne del Fatto quotidiano, ma sotto sotto a Marco Travaglio e ai manager della sua azienda editoriale il bonus da 80 euro di Matteo Renzi deve essere piaciuto parecchio. Tanto da avere esagerato nel corrisponderlo ai propri dipendenti che ne avevano diritto. La sorpresa arriva alla voce “crediti tributari” dell'ultimo bilancio della Società editoriale Il Fatto spa, che da un anno è pure quotata in borsa all'Aim Italia. Parte di questi crediti, spiega la nota integrativa al bilancio, sono dovuti infatti ai “versamenti in eccesso effettuati a titolo di anticipo del credito Irpef spettante ai dipendenti (il cosiddetto “Bonus Renzi”)”... In pubblico quindi giù bordate al politico che manco viene citato per nome: “l'Innominabile”. Ma poi in gran segreto ecco invocare il nome e prenderne con ingordigia i benefici.