Di professione fa il mago. Ma stavolta il francese naturalizzato americano, Xavier Mortimer, ha deciso di stupirci con gli effetti speciali. Non è magia ma è frutto di ore e ore di esercizio. Un colpo e magicamente le uova finiscono nei bicchieri pieni d'acqua. Meglio non provarci a casa... per evitare frittate indesiderate.